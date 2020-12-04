   Abdelhalim Hafed - شغلوني  

مستشار رئيس الحكومة: ظهور تنسيقيات الإعتصام عاد بنا إلى الخلف ولا يمكن الحوار معها

Publié le Vendredi 04 Decembre 2020 - 12:11 قراءة: 0 د, 36 ث
قال المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الإجتماعية سليم التيساوي ، اليوم الجمعة، أن ظهور "تنسيقيات الإعتصام عاد بالبلاد إلى الخلف وإلى العصور القديمة".

ودعا التيساوي في تصريح لماتينال شمس آف آم كافة الأطراف من هيئات ومنظمات وطنية وأحزاب إلى إعادة النظر في أولويات المرحلة وأسلوبها في التعامل مع الواقع، معتبرا أسلوب التنسيقيات عاد بالبلاد للخلف.


وأشار التيساوي إلى أن غياب العمل على إعادة الهيكلة على المستوى الإقتصادي والسياسي سيؤدي لنفس النتائج ونفس الظاهر منها ظهور التنسيقيات.

وشدد بالقول انهم لن يكونوا طرفا في تفكيك نسيج البلاد، لافتا النظر إلى أن الحوار سيكون مع مؤسسات ومنظمات لديها تمثيليات واضحة.

وأكد انه لن يتم الحوار مع التنسيقيات مستقبلا قائلا :""الأكيد جدا لن يتم ذلك".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216295

Cartaginois2011  ()  |Vendredi 04 Decembre 2020 à 12h 35m |           
اذا كانت تنظيمات غير مرخّص لها،فما على الحكومة الّا منعها من العربدة في الطريق العام،وغلق مصادر الانتاج والطاقة،بتسخير قوّات الامن والجيش



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