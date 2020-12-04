غادر السجن منذ اسبوع... "شقيف" مروع المواطنين بسيف في قبضة الامن

باب نات -

تمكن اعوان مركز الامن الوطني بسيدي البشير أول أمس من القبض على مجرم مصنف خطير معروف بكنية "شقيف " روع المواطنين بالبراكاجات تحت التهديد بسيف وساطور ويفتك منهم اموالهم وهواتفهم الجوالة ..وكشفت الابحاث معه انه غادر السجن منذ اسبوع ليعود مجددا لنشاطه الاجرامي كما تبين انه تضرر منه 3 موظفين و4 مواطنين وعملةواعترف المتهم انه كان يترصد في الصباح الباكر العملة والطلبة الذين يتوجهون للدراسة أو للعمل ثم يعترض سبيلهم ويهددهم بسيف ويفتك منهم اموالهم وهواتفهم...وقد تم الاحتفاظ به لمواصلة الابحاث معه