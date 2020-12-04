   Abdelhalim Hafed - شغلوني  

غادر السجن منذ اسبوع... "شقيف" مروع المواطنين بسيف في قبضة الامن

Publié le Vendredi 04 Decembre 2020 - 10:38 قراءة: 0 د, 25 ث
باب نات - تمكن اعوان مركز الامن الوطني بسيدي البشير أول أمس من القبض على مجرم مصنف خطير معروف بكنية "شقيف " روع المواطنين بالبراكاجات تحت التهديد بسيف وساطور ويفتك منهم اموالهم وهواتفهم الجوالة ..

وكشفت الابحاث معه انه غادر السجن منذ اسبوع ليعود مجددا لنشاطه الاجرامي كما تبين انه تضرر منه 3 موظفين و4 مواطنين وعملة


واعترف المتهم انه كان يترصد في الصباح الباكر العملة والطلبة الذين يتوجهون للدراسة أو للعمل ثم يعترض سبيلهم ويهددهم بسيف ويفتك منهم اموالهم وهواتفهم...

وقد تم الاحتفاظ به لمواصلة الابحاث معه

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 216285

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 04 Decembre 2020 à 12h 39m |           
@Adel22
السيد موش ناوي يتوب عاد يقصّولوا يدّو كيف ما قال ربّي. توّا ما عادش يسرق وترتاح منّو البشرية

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 04 Decembre 2020 à 12h 37m |           
@Adel22
السيد موش ناوي يتوب. يقصّولوا يدّو(كيف ماقال ربّي) توّا ماعادش يسرق.

Adel22  (Tunisia)  |Vendredi 04 Decembre 2020 à 10h 48m |           
Si on trouve une solution aux vols des téléphones portables, soit les rendre intilisables, ou savoir qui a mis des cartes SIM, ou.... on limite les braquage à 90%



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