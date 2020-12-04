ياسين العياري يعاتب الناخبين: عندما طالبنا باصلاح مشكلة الصحة كان تصويتكم انت مع او ضد النهضة

" تتعلم تعوم، يهزك الواد، إتطيح في روغارة، يطيح بيك أسنسور، ياكلك البحر، تتبراكا..

تتنوع طرق الموت في هذا البلد، على إختلافها، الضحايا دائما شباب، الأحلام هنا تموت قبل الأرواح.

كي قلتلكم في المناظرة متع الإنتخابات، مشكلة الصحة في البلاد هاذي فلوس، و هاو منين نجيبوها، قلتولي : إنت مع و إلا ضد النهضة؟

كي قلتلكم قبل الإنتخابات، هاو الحل باش الدولة تكون أولوياتها الأحلام و كيفاش تكون ناجعة، قلتولي إنت مع أو ضد المقرونة؟ فرانسا؟ التجمع؟

ستبكون ككل مرة و تغضبون و تبحثون عن محاسبة شخص، جهة، مسؤول لتتهربوا من المرآة، من الحقيقة على بساطتها : كلكم مسؤولون! كلنا مذنبون.

هذيكا الدولة الي إخترتو، دولة مع شكون و ضد شكون، دولة تصفية الحسابات لا البناء، دولة بردلي على قلبي.

الدولة هذيكا ديما ضدكم، لا تبني و بلا قلب.

رحم الله الضحايا، ضحايا أصابعكم، السابقين و اللاحقين."

حمّل النائب ياسين العياري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الناخبين مسؤولية ما يحصل اليوم من مشاكل اقتصادية وفي كل القطاعات بسبب طريقة تفكيرهم وتصويتهم.وقال ياسين العياري معاتيا الناخبين " عندما طالبنا باصلاح مشكلة الصحة وغيرها من المشاكل في الحملات الانتخابية كان تصويتكم انت مع او ضد النهضة".وتابع ياسين العياري " تبكون ككل مرة و تغضبون و تبحثون عن محاسبة شخص، جهة، مسؤول لتتهربوا من المرآة، من الحقيقة على بساطتها : كلكم مسؤولون! كلنا مذنبون".