ياسين العياري يعاتب الناخبين: عندما طالبنا باصلاح مشكلة الصحة كان تصويتكم انت مع او ضد النهضة

حمّل النائب ياسين العياري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الناخبين مسؤولية ما يحصل اليوم من مشاكل اقتصادية وفي كل القطاعات بسبب طريقة تفكيرهم وتصويتهم.
وقال ياسين العياري معاتيا الناخبين " عندما طالبنا باصلاح مشكلة الصحة وغيرها من المشاكل في الحملات الانتخابية كان تصويتكم انت مع او ضد النهضة".
وتابع ياسين العياري " تبكون ككل مرة و تغضبون و تبحثون عن محاسبة شخص، جهة، مسؤول لتتهربوا من المرآة، من الحقيقة على بساطتها : كلكم مسؤولون! كلنا مذنبون".
وكتب ياسين العياري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" تتعلم تعوم، يهزك الواد، إتطيح في روغارة، يطيح بيك أسنسور، ياكلك البحر، تتبراكا..
وقال ياسين العياري معاتيا الناخبين " عندما طالبنا باصلاح مشكلة الصحة وغيرها من المشاكل في الحملات الانتخابية كان تصويتكم انت مع او ضد النهضة".
وتابع ياسين العياري " تبكون ككل مرة و تغضبون و تبحثون عن محاسبة شخص، جهة، مسؤول لتتهربوا من المرآة، من الحقيقة على بساطتها : كلكم مسؤولون! كلنا مذنبون".
وكتب ياسين العياري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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