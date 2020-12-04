بعد حملة بدأتها ضده عبير، وزارة التربية تتحرّك ضد الحبيب بوعجيلة وتستفسر عن وضعيته القانونية بسبب ظهوره الاعلامي

باب نات - نشر الخميس 3 ديسمبر، الأستاذ والمحلل السياسي الحبيب بوعجيلة تدوينة نبّه من خلاله الي أن استهدافه أصبح واضحا وهذه المرة باستعمال وسائل الدولة وفق تعبيره.
وأشار بوعجيلة الي أن مندوبية التعليم بصفاقس تلقت مراسلة من وزارة التربية تستفسر فيها عن وضعيته القانونية بسبب ظهوره الاعلامي.
وأوضح أن المندوبة تلقت هذه المراسلة رغم أن القانون لا يمنع العمل الثقافي والسياسي والاعلامي لرجال التعليم مشددا على أن ذلك لا يتستوجب حتى ترخيصا مسبقا مستغربا من الاستفسار عن وضعيته في هذه الفترة التي يتعرض فيها لحملة من اطراف معلومة حسب وصفه.
واعتبر بوعجيلي أن هذه المضايقات مدفوعة سياسيا من اطراف بعينها.
يذكر أن بوعجيلة يتعرض منذ أشهر لحملة شرسة على صفحات الفايسبوك من طرف عبير موسى وانصارها بعد ان انتقدت عبير تدويناته ودعت الي توزيره ليصمت.
وكان بوعجيلة وجه انتقادات لاذعة لعبير التي يصفها بالزغراطة واعتبرها انها من أغبى الاذرع للثورة المضادة وهي قوادة من الصف العاشر للتجمع وفق تعبيره.
وخلف ذلك هجمة شرسة من أنصار عبير موسي على بوعجيلة تزامنت مع تعرّضه لمضايقة من طرف أمني في صفاقس وصلت الي حد ايقافه مؤقتا الا ان بوعجيلة لم يتحدث عن خلفيات سياسية للحادثة.
وقد صدرت اخر الهجومات علي الحبيب بوعجيلة من النائب فيصل التبيني الذي اتهمه بالارهاب وهو ما اثار تعاطفا ومساندة كبيرة لبوعجيلة المعروف في الوسط السياسي والنضالي منذ عهد بن علي وقبل ان يطفو التبيني صدفة على سطح العمل السياسي.
وأشار بوعجيلة الي أن مندوبية التعليم بصفاقس تلقت مراسلة من وزارة التربية تستفسر فيها عن وضعيته القانونية بسبب ظهوره الاعلامي.
وأوضح أن المندوبة تلقت هذه المراسلة رغم أن القانون لا يمنع العمل الثقافي والسياسي والاعلامي لرجال التعليم مشددا على أن ذلك لا يتستوجب حتى ترخيصا مسبقا مستغربا من الاستفسار عن وضعيته في هذه الفترة التي يتعرض فيها لحملة من اطراف معلومة حسب وصفه.
واعتبر بوعجيلي أن هذه المضايقات مدفوعة سياسيا من اطراف بعينها.
يذكر أن بوعجيلة يتعرض منذ أشهر لحملة شرسة على صفحات الفايسبوك من طرف عبير موسى وانصارها بعد ان انتقدت عبير تدويناته ودعت الي توزيره ليصمت.
وكان بوعجيلة وجه انتقادات لاذعة لعبير التي يصفها بالزغراطة واعتبرها انها من أغبى الاذرع للثورة المضادة وهي قوادة من الصف العاشر للتجمع وفق تعبيره.
وخلف ذلك هجمة شرسة من أنصار عبير موسي على بوعجيلة تزامنت مع تعرّضه لمضايقة من طرف أمني في صفاقس وصلت الي حد ايقافه مؤقتا الا ان بوعجيلة لم يتحدث عن خلفيات سياسية للحادثة.
وقد صدرت اخر الهجومات علي الحبيب بوعجيلة من النائب فيصل التبيني الذي اتهمه بالارهاب وهو ما اثار تعاطفا ومساندة كبيرة لبوعجيلة المعروف في الوسط السياسي والنضالي منذ عهد بن علي وقبل ان يطفو التبيني صدفة على سطح العمل السياسي.
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