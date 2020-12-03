سهام بن سدرين: عبير موسي كانت تعمل في تقارير قوادة وتخلص عليهم

قالت سهام بن سدرين ان عبير موسي من السفاسف وهي قوادة بالوثائق من زمن بن علي و اليوم تقبض أموال كثيرة من الامارات التي لو تقطع عنها ذلك المال لن تجد احدا بجانبها ،، و اضافت خلال استضافتها في برنامج La Diva في قناة ام تونيزيا ان الإمارات تريد ترذيل الديمقراطية التونسية و دولتنا عاجزة امام المال الانتخابي الفاسد .