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سهام بن سدرين: عبير موسي كانت تعمل في تقارير قوادة وتخلص عليهم

Publié le Jeudi 03 Decembre 2020 - 23:29 قراءة: 0 د, 20 ث
قالت سهام بن سدرين ان عبير موسي من السفاسف وهي قوادة بالوثائق من زمن بن علي و اليوم تقبض أموال كثيرة من الامارات التي لو تقطع عنها ذلك المال لن تجد احدا بجانبها ،، و اضافت خلال استضافتها في برنامج La Diva في قناة ام تونيزيا ان الإمارات تريد ترذيل الديمقراطية التونسية و دولتنا عاجزة امام المال الانتخابي الفاسد .




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 216273

Tresor  (South Africa)  |Vendredi 04 Decembre 2020 à 09h 36m |           
أصيلة أنت يابنة بن سدرين . والله العظيم إن كان هناك شخص يستحقَ أن بكون رئيسا لتونس فهو أنت

Radhbe  (France)  |Vendredi 04 Decembre 2020 à 08h 32m |           
شكرا



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