البرلمان: الغنوشي يستقبل عددا من الجمعيات المهتمة بذوي الإعاقة

باب نات -

التقى راشد الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشّعب ظهر اليوم الخميس 03 ديسمبر 2020 بقصر باردو، عددا من الجمعيات المهتمة بذوي الإعاقة وذلك في ختام اللقاء الذي انتظم في إطار الاحتفال باليوم الوطني والعالمي لذوي الإعاقة.وقد تولى رئيس مجلس نواب الشعب بالمناسبة تكريم احد الشبان من ذوي الإعاقة المتفوقين في امتحان الباكالوريا.وأكد الغنوشي أن من واجب الدّولة والمجتمع تمكين ذوي الإعاقة من الاندماج الكامل وضمان حقوقهم من الرعاية الصحية والتعليم والشغل دون أي تمييز ضدهم، ومساعدتهم على اكتشاف مهاراتهم والتنويه بإبداعاتهم وتميّزهم.ودعا أن يكون موضوع ذوي الإعاقة من بين أولويات عمل المجلس حتى تُترجم حقوقهم على أرض الواقع تكريسا لنصّ الدّستور والمواثيق الدّولية.