وزارة الدفاع: تمرين بحري مشترك تونسي إيطالي

باب نات - في إطار دعم التعاون العسكري التونسي الإيطالي وتطوير القدرات العملياتية للبحريتين، تم يومي 2 و3 ديسمبر الجاري تنفيذ تمرين بحري مشترك بجنوب شرق جزيرة بانتالارّيا وشاركت البحرية التونسية في هذا التمرين بخافرة أعالي البحار سيفاكس ومن الجانب الإيطالي خافرة “TTS-VEGA 404”.
ويتمثل التمرين وفق بلاغ وزارة الدفاع, في زيارة وتفتيش سفينة مشبوهة والقيام بمداورة إضافةً إلى البحث والإنقاذ والتخاطب بالإشارات الضوئية.
ويتمثل التمرين وفق بلاغ وزارة الدفاع, في زيارة وتفتيش سفينة مشبوهة والقيام بمداورة إضافةً إلى البحث والإنقاذ والتخاطب بالإشارات الضوئية.
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