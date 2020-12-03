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وزارة الدفاع: تمرين بحري مشترك تونسي إيطالي

خافرة أعالي البحار سيفاكس
Publié le Jeudi 03 Decembre 2020 - 18:00 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - في إطار دعم التعاون العسكري التونسي الإيطالي وتطوير القدرات العملياتية للبحريتين، تم يومي 2 و3 ديسمبر الجاري تنفيذ تمرين بحري مشترك بجنوب شرق جزيرة بانتالارّيا وشاركت البحرية التونسية في هذا التمرين بخافرة أعالي البحار سيفاكس ومن الجانب الإيطالي خافرة “TTS-VEGA 404”.

ويتمثل التمرين وفق بلاغ وزارة الدفاع, في زيارة وتفتيش سفينة مشبوهة والقيام بمداورة إضافةً إلى البحث والإنقاذ والتخاطب بالإشارات الضوئية.

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