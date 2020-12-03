   Farid - أول همسة  

حفيظ حفيظ " أخبرنا الرئيس بأننا سنقاطع اي حوار وطني يشارك فيه ائتلاف الكرامة"

Publié le Jeudi 03 Decembre 2020 - 16:47 قراءة: 0 د, 20 ث
قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ في حوار عبر أمواج إذاعة" ديوان اف ام" ان الاتحاد سيقاطع اي حوار وطني يضم ائتلاف الكرامة.
وأضاف حفيظ حفيظ " أخبرنا رئيس الجمهورية وكل الأطراف بهذا الموقف متابعا "نحن رفضنا الجلوس معهم داخل اللجان في البرلمان".
وقال حفيظ حفيظ " لا يمكن أن نتحاور مع من لا يعترف بمدنية الدولة".




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 216248

MedTunisie  (Tunisia)  |Jeudi 03 Decembre 2020 à 18h 37m |           
كلام حفيظ حفيظ يسري على كل نفس ثوري و كل من يكشف و يقاوم الفساد

Essoltan  (France)  |Jeudi 03 Decembre 2020 à 18h 29m |           
Mais vous vous prenez pour qui pour parler au Président de la République ainsi . Bande de fainéants qui vit aux crochets d'une société où l'injustice sociale fait ravage ...

MedTunisie  (Tunisia)  |Jeudi 03 Decembre 2020 à 17h 44m |           
معن هذا انه ليس حوار وطني انما هو طريقة اقصاء بغلاف حوار. من المرسى بدانا نمجدف



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