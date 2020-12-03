حفيظ حفيظ " أخبرنا الرئيس بأننا سنقاطع اي حوار وطني يشارك فيه ائتلاف الكرامة"

قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ في حوار عبر أمواج إذاعة" ديوان اف ام" ان الاتحاد سيقاطع اي حوار وطني يضم ائتلاف الكرامة.وأضاف حفيظ حفيظ " أخبرنا رئيس الجمهورية وكل الأطراف بهذا الموقف متابعا "نحن رفضنا الجلوس معهم داخل اللجان في البرلمان".وقال حفيظ حفيظ " لا يمكن أن نتحاور مع من لا يعترف بمدنية الدولة".