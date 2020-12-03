   Aziza Jalel - مستنياك  

الكتلة الديمقراطية تعلن أنها لن لتصوّت لمشروع قانون المالية 2021

Publié le Jeudi 03 Decembre 2020 - 13:05 قراءة: 0 د, 44 ث
باب نات - قال الخميس 3 نوفمبر، القيادي بحزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني إن الكتلة الديمقراطية في البرلمان لن تصوّت على مشروع قانون المالية لسنة 2021.

واعتبر العجبوني أن مشروع قانون المالية لا يتضمن حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد ولا يتضمن إجراءات لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا.


وقال وفق ما نقله موقع قناة التاسعة "مثلما لم نصوت على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 فإن الكتلة الديمقراطية لن تصوت أيضا على مشروع قانون المالية لسنة 2021.

ويأتي اعلان العجبوني عدم التصويت على قانون المالية غداة دعوة رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار الي انتخابات مبكّرة والذي صرح قائلا "البرلمان ما عادش حاشتنا بيه وفمة ناس فيه مكانها السجن واليوم الشعب ما عادش يستنى ولا زم رئيس الجمهورية يطبّق القانون" داعيا الي تنظيم انتخابات مبكّرة.

ودعا محمد عمار رئيس الجمهورية الي سجن الأطراف السياسية التي تلقت تمويلات أجنبية وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216241

Artiz  (United States)  |Jeudi 03 Decembre 2020 à 14h 55m |           
شكون حسك يا بوفسية



مشروع قانون المالية لسنة 2021

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