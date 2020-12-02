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وصول المنتخب التونسي للأصاغر الى مدينة الطائف بالسعودية

Publié le Mercredi 02 Decembre 2020 - 12:44 قراءة: 0 د, 20 ث
باب نات - وصلت بعثة المنتخب الوطني للأصاغر صباح اليوم الاربعاء إلى مدينة الطائف بالسعودية بعد رحلة غير مباشرة (تونس/القاهرة) ثم (القاهرة /جدة) .

والتحق أبناء المدرب ناجح التومي مباشرة بمقر إقامتهم بمنطقة الطائف. وضم الوفد 20 لاعبا كانوا قد باشروا التحضيرات يوم الاحد بتونس العاصمة.


وسيواجه المنتخب التونسي للأصاغر نظيره السعودي يومي 6 و 9 ديسمبر القادم.
وفي برنامج اليوم حصة لإزالة الإرهاق بملعب قريب من مقر الاقامة

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