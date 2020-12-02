وصول المنتخب التونسي للأصاغر الى مدينة الطائف بالسعودية

باب نات -

وصلت بعثة المنتخب الوطني للأصاغر صباح اليوم الاربعاء إلى مدينة الطائف بالسعودية بعد رحلة غير مباشرة (تونس/القاهرة) ثم (القاهرة /جدة) .والتحق أبناء المدرب ناجح التومي مباشرة بمقر إقامتهم بمنطقة الطائف. وضم الوفد 20 لاعبا كانوا قد باشروا التحضيرات يوم الاحد بتونس العاصمة.وسيواجه المنتخب التونسي للأصاغر نظيره السعودي يومي 6 و 9 ديسمبر القادم.وفي برنامج اليوم حصة لإزالة الإرهاق بملعب قريب من مقر الاقامة