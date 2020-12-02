وصول المنتخب التونسي للأصاغر الى مدينة الطائف بالسعودية

باب نات - وصلت بعثة المنتخب الوطني للأصاغر صباح اليوم الاربعاء إلى مدينة الطائف بالسعودية بعد رحلة غير مباشرة (تونس/القاهرة) ثم (القاهرة /جدة) .
والتحق أبناء المدرب ناجح التومي مباشرة بمقر إقامتهم بمنطقة الطائف. وضم الوفد 20 لاعبا كانوا قد باشروا التحضيرات يوم الاحد بتونس العاصمة.
وسيواجه المنتخب التونسي للأصاغر نظيره السعودي يومي 6 و 9 ديسمبر القادم.
وفي برنامج اليوم حصة لإزالة الإرهاق بملعب قريب من مقر الاقامة
والتحق أبناء المدرب ناجح التومي مباشرة بمقر إقامتهم بمنطقة الطائف. وضم الوفد 20 لاعبا كانوا قد باشروا التحضيرات يوم الاحد بتونس العاصمة.
وسيواجه المنتخب التونسي للأصاغر نظيره السعودي يومي 6 و 9 ديسمبر القادم.
وفي برنامج اليوم حصة لإزالة الإرهاق بملعب قريب من مقر الاقامة
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