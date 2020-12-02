اتحاد الشغل يؤطر العمال الأفارقة ويسلمهم بطاقات انخراط للدفاع عن حقوقهم و حمايتهم من الاستغلال

باب نات -

أشرف نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد صباح اليوم بمعية نعيمة الهمامي الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن قسم العلاقات الدولية و ممثلي منظمة العمل الدولية على تسليم عدد من المهاجرين الأفارقة العاملين بتونس لبطاقات انخراط للاتحاد العام التونسي للشغل وهي وفق بلاغ للاتحاد خطوة تاريخية اعتبرتها ممثلة منظمة العمل الدولية خطوة جريئة تحدث لأول مرة في المنطقة العربية والإفريقية تؤكد الدور الريادي للمنظمة الشغيلة في الدفاع عن الحريات وعن حقوق الإنسان و التصدي للعنصرية و ضمان العدالة بين الأجناس .وأكد الأمين العام حرص المنظمة على توفير إطار نقابي وقانوني يحمي العمال الأفارقة وغيرهم العاملين بتونس من الاستغلال والعنصرية و ضرب حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية .كما أعلن الأمين العام عن فتح الاتحاد العام التونسي للشغل للانخراطات لفائدة العمال الأفارقة وكل الجنسيات العاملة بتونس وقد تم تسليم عدد من العمال الأفارقة بتونس بطاقات انخراط للاتحاد .و بين ممثلو الأفارقة بتونس عن اعتزازهم بهذه اللفتة وبهذه الوقفة معهم من طرف الاتحاد .كما أكدت نعيمة الهمامي اهتمام الاتحاد العام التونسي للشغل بالعمال المهاجرين بتونس مهما كانت جنسيتهم وذلك تطبيقا لما ينص عليه القانون الأساسي للاتحاد مبينة أن هدف الاتحاد هو تحسين القانون الخاص بالمهاجرين و ضمان حقوقهد على غرار العمال التونسيين كما سيتم تنظيمهم نقابيا وقد تم تسليم بطاقات انخراط في الاتحاد .وكشفت الهمامي عن وجود أربع جهات معنية اليوم داخل الاتحاد بحقوق المهاجرين الأفارقة وهي تونس الكبرى وسوسة وصفاقس ومدنين وقد تم اختيار هذه الجهات بصفة أولية لوجود كثافة للمهاجرين الأفارقة و سيتم فتح مراكز متابعة أخرى كلما تطلبت الحاجة لذلك .وأكدت أن قرار الاتحاد جاء دفاعا عن حقوق الانسان وعن العمال مهما كانت جنسيتهم ونوعهم ولونهم ودينهم.و بينت الهمامي أن الاتحاد قام في فترة الحجر الصحي وحماية الفئات الاكثر هشاشة ومن بينها العمال الأفارقة حيث تم توزيع الكمامات بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية .كما أعلنت عن قرار المنظمة بتأسيس لجان نقابية خاصة بالمهاجرين تضم المهاجربن الأفارق