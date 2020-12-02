إلغاء اضراب الSTEG المزمع تنفيذه يومي9و10ديسمبر

باب نات - أفاد صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية في اتحاد الشغل, أنه تم اليوم إمضاء اتفاق حول برقية الإضراب بالشركة التونسية للكهرباء والغاز المزمع تنفيذه يومي9و10ديسمبر الجاري و تقرر رسميا إلغاء الإضراب بعد الاتفاق على مجمع النقاط الواردة ببرقية الإضراب .



