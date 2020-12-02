مخلوف: فرحان برشا الّي الأعوان الّي ما يخدموش جاو اليوم يحتجّوا ورفعوا شعار ديقاج ضدّى

باب نات - بث الاربعاء 2 دسيمبر، النائب سيف الدّين مخلوف فيديو مباشر من بهو البرلمان تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية لنقابة أعوان البرلمان.
وقال مخلوف إن هذه الوقفة حصّة تعارف مع الناس الّي ما يخدموش وأضاف "فرحان برشا الّي الأعوان الّي ما يجيوش يخدمو في البرلمان جاو اليوم يحتجّوا ويرفعو شعار ديقاج ضدّي" مشيرا إلي أن هذا التحرّك يأتي بتحريض من اتحاد البطالة وفق وصفه.
وأكّد مخلوف أن هذه الممارسات وعقلية رزق البيليك واللقمة البرادة موجود في جل مؤسسات الدولة وهي سبب افلاسها وانهيارها مشيرا إلى أن ائتلاف الكرامة بدأ بفتح هذا الملف من مجلس النواب وسيتصدّى لهذه الممارسات وفق القانون.
وذكّر مخلوف بأن سبب هذا التحرّك الاحتجاجي هو حديثه عن وجود 480 عون في البرلمان بينهم أكثر من 100 عون يتقاضون أجورا دون عمل مشيرا إلى أنه وفي نفس المداخلة توجّه بالشكر الجزيل للأعوان الذين بذلوا جهدا كبيرا وساهموا في تحقيق البرلمان لأرقامي قياسية من حيث عدد الجلسات واجتماعات اللجان والقوانين
وقال مخلوف إن هذه الوقفة حصّة تعارف مع الناس الّي ما يخدموش وأضاف "فرحان برشا الّي الأعوان الّي ما يجيوش يخدمو في البرلمان جاو اليوم يحتجّوا ويرفعو شعار ديقاج ضدّي" مشيرا إلي أن هذا التحرّك يأتي بتحريض من اتحاد البطالة وفق وصفه.
وأكّد مخلوف أن هذه الممارسات وعقلية رزق البيليك واللقمة البرادة موجود في جل مؤسسات الدولة وهي سبب افلاسها وانهيارها مشيرا إلى أن ائتلاف الكرامة بدأ بفتح هذا الملف من مجلس النواب وسيتصدّى لهذه الممارسات وفق القانون.
وذكّر مخلوف بأن سبب هذا التحرّك الاحتجاجي هو حديثه عن وجود 480 عون في البرلمان بينهم أكثر من 100 عون يتقاضون أجورا دون عمل مشيرا إلى أنه وفي نفس المداخلة توجّه بالشكر الجزيل للأعوان الذين بذلوا جهدا كبيرا وساهموا في تحقيق البرلمان لأرقامي قياسية من حيث عدد الجلسات واجتماعات اللجان والقوانين
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