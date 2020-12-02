بولبابه سالم: تونس القديمة انتهت و منوال التنمية القديم دفنته التحركات الاحتجاجية

باب نات -

"تونس القديمة انتهت

منوال التنمية التقليدي الذي تتداوله الحكومات المتعاقبة منذ الستينيات الى اليوم انتهت صلوحيته ،، و الطبقة السياسية الحالية فاشلة و مرتهنة لوعود و توافقات داخلية و خارجية . كانت الثورة فرصة للتغيير لكن الجميع لم يستوعب صرخات الشباب الذي انتفض ضد السلطة و ضد منظريها من نخب البلاط الذين مازالوا الى اليوم اكثر نفوذا.

هناك شباب لم تعد تغريه المسكنات ،، و التغيير لن يقوم به سوى جيل جديد قادر على قلب الطاولة و تحرير تونس من سطوة اللوبيات و قادر على اتخاذ القرارات الموجعة في حق الشركات العمومية المفلسة لتكون مواكبة للعصر ،،، تونس في حاجة الى اعادة هندسة المكان بأفكار و تصورات جديدة . تونس في حاجة الى التحرر من هيمنة فرنسا الثقافية و التعليمية ،، يجب ان تكون الأولوية للغة الإنجليزية لغة العلم و التواصل .. انظروا الى تركيا و رواندا و البرازيل و جنوب افريقيا ،،،

اللوجسيال القديم انتهى ."

دعا الكاتب الصحفي و المحلل السياسي بولبابه سالم الى تغيير اللوجيسيال القديم الذي تعمل به مجمل الطبقة السياسية في مجال التنمية منذ الستينيات و اعتبر ان المنوال القديم انتهت صلوحيته لذلك تتوالى التحركات الاحتجاجية و لم يعد الشباب المنتفض يقبل بالمسكنات ،، و اضاف بولبابه سالم في تدوينة على صفحته بالفيسبوك ان الجيل الحالي من السياسيين مورط في تفاهمات و صفقات داخلية و خارجية و كانت الثورة فرصة للتغيير لكنه لم يحدث. و قال ان التغيير لن يقوم به سوى جيل جديد متحرر من مراكز النفوذ الداخلية و الخارجية و من الهيمنة الثقافية الفرنسية داعيا الى اعتماد اللغة الانغليزية في تدريس العلوم .