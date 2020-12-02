سلطة رقابة التمويل الصغير تنبّه لتعمّد بعض الأشخاص انتحال صفة

تبعا لتعمّد بعض الأشخاص الطبيعيين انتحال صفة موظفين لدى مؤسسات التمويل الصغير، تدعو سلطة رقابة التمويل الصغير كافة العموم وخاصّة حرفاء قطاع التمويل الصغير إلى اليقظة والحذر وتفادي التعامل مع أي أشخاص يدّعون زورا انتمائهم لمؤسسات التمويل الصغير ويعرضون عليهم شتّى الخدمات على غرار قبول بضاعة مقابل مبلغ مالي أو قطع من المصوغ أو يعدونهم بتمكينهم من الحصول على قروض أو أي نوع من الهدايا أو يطالبونهم بتسديد مبالغ أقساط القروض لفائدتهم.
هذا وتنبه سلطة رقابة التمويل الصغير بضرورة تجنّب الانسياق وراء مثل هذه الوعود الزائفة وعدم التعامل مع أشخاص مجهولين أو مشبوهين وتحثّهم على وجوب الاتصال مباشرة بمؤسسة التمويل الصغير المعنية قصد الإبلاغ عن أي تصرّف مستراب.
كما تدعو سلطة رقابة التمويل الصغير كافة الراغبين في الحصول على تمويلات صغرى إلى التأكد من هوية الاشخاص ومؤسسات التمويل الصغير المرخص لها من جهة ومن عناوين مقراتها وفروعها في كامل تراب الجمهورية من جهة أخرى وذلك عبر الرابط التالي: (http://www.acm.gov.tn/Fr/agences_8_42 )
هذا وتنبه سلطة رقابة التمويل الصغير بضرورة تجنّب الانسياق وراء مثل هذه الوعود الزائفة وعدم التعامل مع أشخاص مجهولين أو مشبوهين وتحثّهم على وجوب الاتصال مباشرة بمؤسسة التمويل الصغير المعنية قصد الإبلاغ عن أي تصرّف مستراب.
كما تدعو سلطة رقابة التمويل الصغير كافة الراغبين في الحصول على تمويلات صغرى إلى التأكد من هوية الاشخاص ومؤسسات التمويل الصغير المرخص لها من جهة ومن عناوين مقراتها وفروعها في كامل تراب الجمهورية من جهة أخرى وذلك عبر الرابط التالي: (http://www.acm.gov.tn/Fr/agences_8_42 )
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