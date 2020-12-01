وزير الصحة يفتتح المنتدى الإفتراضي لمكافحة السيدا

باب نات - أكد وزير الصحة فوزي مهدي، مساء يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، لدى افتتاحه المنتدى الإفتراضي الذي بادر بتنظيمه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري إحتفالا باليوم العالمي لمكافحة السيدا، دعم الوزارة لكل الأطراف المتدخلة من إطارات طبية وصحية العاملة بمراكز الصحة الأساسية ومراكز الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والقطاع الخاص وكذلك هيئات المجتمع المدني المساهمين في تحقيق الأهداف الوطنية المرسومة لمواصلة التحكم في إنتشار فيروس نقص المناعة البشرية لحماية الشباب من هذه الآفة وكذلك الإحاطة والعناية بالمصابين المتعايشين مع الفيروس.



يذكر أن عدد الأشخاص الذين خضعوا لتحاليل أثبتت اصابتهم بفيروس السيدا في تونس يبلغ 1300 مصابا من مجموع تقديرات لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة السيدا بأكثر من 6 آلاف اصابة، وفق ما أفاد به الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري الحبيب غديرة اليوم الثلاثاء...





