وزير الصحة يشرف على الاجتماع الدوري للجنة العلميّة لمجابهة فيروس كورونا

باب نات - أشرف وزير الصحة فوزي مهدي، يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، على الاجتماع الدوري للجنة العلميّة لمجابهة فيروس كورونا المستجدّ، وقد تطرّق الحاضرون لتطوّر الوضع الوبائي في البلاد ومدى تحكّم المنظومة الصحيّة الوطنيّة في تداعيات هذه الجائحة على مستوى التوقي من انتشار الفيروس والتعهّد بحالات الاصابة.



ومن المنتظر الاعلان صباح الأربعاء عن التدابير الواجب إقرارها لمزيد إحكام تطبيق البروتوكولات الصحيّة المتّبعة للحدّ من انتشار

الفيروس....



