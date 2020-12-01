بولبابه سالم : من نكد الزمان و المضحكات ان يتهم نائب جاهل الحبيب بوعجيلة بالإرهاب

باب نات - انتقد الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم من وصفه بالنائب الجاهل الذي اتهم الأستاذ و الاعلامي المعروف الحبيب بوعجيلة بالارهاب في جملة مسقطة مستغلا منبر مجلس النواب . و اضاف مشيرا الى النائب (ف ت) دون ان يسميه و الذي كان تدخله اثناء مناقشة وزارة الشؤون الدينية ليتهم مواطنا بالباطل مما جعل النائبين نور الدين البحيري و عبد اللطيف العلوي و نائبة رئيس المجلس سميرة الشواشي يردون عليه و يرفضون مثل هذه التصريحات .
و اضاف بولبابه سالم ان الحبيب بوعجيلة رجل علم و ثقافة و اعلامي يبحث عن خيوط التجميع و المشتركات بين مختلف الفرقاء ليشكلوا الكتلة التاريخية و من نكد الزمان ان يتطاول عليه نائب جاهل معروف بتدخلاته الكاراكوزية .
و كان الحبيب بوعجيلة قد قرر رفع شكاية ضد النائب عبر مجموعة من المحامين المتطوعين .
و كتب بولبابه سالم في صفحته على الفيسبوك :
و اضاف بولبابه سالم ان الحبيب بوعجيلة رجل علم و ثقافة و اعلامي يبحث عن خيوط التجميع و المشتركات بين مختلف الفرقاء ليشكلوا الكتلة التاريخية و من نكد الزمان ان يتطاول عليه نائب جاهل معروف بتدخلاته الكاراكوزية .
و كان الحبيب بوعجيلة قد قرر رفع شكاية ضد النائب عبر مجموعة من المحامين المتطوعين .
و كتب بولبابه سالم في صفحته على الفيسبوك :
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