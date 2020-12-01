   Abdelhalim - نبتدي مين الحكاية  

بولبابه سالم : من نكد الزمان و المضحكات ان يتهم نائب جاهل الحبيب بوعجيلة بالإرهاب

Publié le Mardi 01 Decembre 2020 - 19:29 قراءة: 1 د, 11 ث
باب نات - انتقد الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم من وصفه بالنائب الجاهل الذي اتهم الأستاذ و الاعلامي المعروف الحبيب بوعجيلة بالارهاب في جملة مسقطة مستغلا منبر مجلس النواب . و اضاف مشيرا الى النائب (ف ت) دون ان يسميه و الذي كان تدخله اثناء مناقشة وزارة الشؤون الدينية ليتهم مواطنا بالباطل مما جعل النائبين نور الدين البحيري و عبد اللطيف العلوي و نائبة رئيس المجلس سميرة الشواشي يردون عليه و يرفضون مثل هذه التصريحات .

و اضاف بولبابه سالم ان الحبيب بوعجيلة رجل علم و ثقافة و اعلامي يبحث عن خيوط التجميع و المشتركات بين مختلف الفرقاء ليشكلوا الكتلة التاريخية و من نكد الزمان ان يتطاول عليه نائب جاهل معروف بتدخلاته الكاراكوزية .
و كان الحبيب بوعجيلة قد قرر رفع شكاية ضد النائب عبر مجموعة من المحامين المتطوعين .



و كتب بولبابه سالم في صفحته على الفيسبوك :

"تعرض صديقي الحبيب بوعجيلة الى تهجم مجاني و اتهامات مضحكة من نائب اشتهر بتدخلاته الفلكلورية و الكاراكوزية و خطاب رث يدل على جهل فظيع و عقل صغير ... احد نوائب الصدفة يصفه بالارهابي وهو الرجل الذي يبحث عن الكتلة التاريخية و خيوط التجميع بين كل الفرقاء السياسيين للخروج من الاستقطابات المغشوشة ،، و من نكد الزمان ان يتطاول هذا البائس على اعلامي و استاذ فلسفة و قامة مثل الحبيب بوعجيلة ... مازال بوعجيلة يمثل روح الثورة و احد الشرفاء الذين يفخر بهم هذا الوطن .. و من نكد الزمان ايضا ان نقارن بين العلم و الجهل "




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 216112

Ridha_E  (France)  |Mardi 01 Decembre 2020 à 20h 04m |           
إنت و هوّ و الكثيرين ممّن تتاح لهم صفحات في هذا الموقع تصبّون في نفس التّوجّه : الدّفاع الأعمى على من لم يشاركوا فعليّا في هذه الشّبه ثورة و تنسبوا لهم أدوارا لن يقوموا بها ولن يشاركوا فيها حسب تصريحاتهم بأنفسهم. راجعوا تصريحات الغنّوشي إن كنتم أوفياء وصادقين.

Sly  (Tunisia)  |Mardi 01 Decembre 2020 à 18h 39m |           
التبيني هذا زلاّط لا يَصْلُحُ ولا يُصْلَحُ



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news
.
.

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 | 16 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:14 05:42
16°
 20° % 72 :الرطــوبة
تونــس 13°
0.91 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
20°-1321°-1316°-1118°-1118°-10
  • Avoirs en devises
    22180,5

  • (1 dec)
  • Jours d'importation
    153
  •              1 € = 3,26249 DT        1$ =2,73529 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 dec)   175,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة