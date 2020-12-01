بولبابه سالم : من نكد الزمان و المضحكات ان يتهم نائب جاهل الحبيب بوعجيلة بالإرهاب

باب نات -

"تعرض صديقي الحبيب بوعجيلة الى تهجم مجاني و اتهامات مضحكة من نائب اشتهر بتدخلاته الفلكلورية و الكاراكوزية و خطاب رث يدل على جهل فظيع و عقل صغير ... احد نوائب الصدفة يصفه بالارهابي وهو الرجل الذي يبحث عن الكتلة التاريخية و خيوط التجميع بين كل الفرقاء السياسيين للخروج من الاستقطابات المغشوشة ،، و من نكد الزمان ان يتطاول هذا البائس على اعلامي و استاذ فلسفة و قامة مثل الحبيب بوعجيلة ... مازال بوعجيلة يمثل روح الثورة و احد الشرفاء الذين يفخر بهم هذا الوطن .. و من نكد الزمان ايضا ان نقارن بين العلم و الجهل "

انتقد الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم من وصفه بالنائب الجاهل الذي اتهم الأستاذ و الاعلامي المعروف الحبيب بوعجيلة بالارهاب في جملة مسقطة مستغلا منبر مجلس النواب . و اضاف مشيرا الى النائب (ف ت) دون ان يسميه و الذي كان تدخله اثناء مناقشة وزارة الشؤون الدينية ليتهم مواطنا بالباطل مما جعل النائبين نور الدين البحيري و عبد اللطيف العلوي و نائبة رئيس المجلس سميرة الشواشي يردون عليه و يرفضون مثل هذه التصريحات .و اضاف بولبابه سالم ان الحبيب بوعجيلة رجل علم و ثقافة و اعلامي يبحث عن خيوط التجميع و المشتركات بين مختلف الفرقاء ليشكلوا الكتلة التاريخية و من نكد الزمان ان يتطاول عليه نائب جاهل معروف بتدخلاته الكاراكوزية .و كان الحبيب بوعجيلة قد قرر رفع شكاية ضد النائب عبر مجموعة من المحامين المتطوعين .