وزير النقل يدعو المسؤولين الي تجاهل مطالب مرصد رقابة للنفاذ الي المعلومة: ما تجاوبوهمش وما عندهم ما يعملوا

باب نات -

أكّد الثلاثاء 1 ديسمبر، مرصد رقابة أن وزير النقل معز شقشوق طلب من بعض الرؤساء المديرين العامين لمؤسسات خاضعة لاشراف الوزارة إلى تجاهل مطالب مرصد رقابة للنفاذ إلى المعلومة.وحسب ما ورد في الصفحة الرسمية لموقع رقابة فإن وزير النقل قال حرفيا للرؤساء المديرين العامين "ما تجاوبوهمش وما عندهم ما يعملوا".ونبّه المرصد إلى أن وزير النقل سيندم على هذه الممارسات عندما تتم دعوته قريبا في قضية بتهمة تعمّد تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتوازي مع القضية الجزائية الجاهزة ضده المتعلقة باختلاس أموال ومنقولات عمومية.ودعا المرصد المسؤولين الي عدم الانصياع الي كلام الوزير وقال "أما بالنسبة لبعض المسؤولين الذين صدقوا أن الوزير يمكن أن يغطي على تجاوزهم القانوني وتجاهلهم لواجب الامتثال لقانون النفاذ، فسيعلمون سريعا أن مسؤوليتهم في هذا الموضوع فردية، وأن الوزير نفسه ليس محميا في هذا المجال".