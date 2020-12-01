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وليد جلاّد يكشف: غازي القروي وراء استقالة المستشارة الإعلامية لرئيس الحكومة

Publié le Mardi 01 Decembre 2020 - 15:59 قراءة: 0 د, 35 ث
هاجم النائب عن تحيا تونس وليد جلاد في حوار عبر امواج اذاعة " أي اف ام" اليوم الثلاثاء النائب عن قلب تونس غازي القروي ملمّحا بانه وراء استقالة سماح مفتاح كمستشارة اعلامية في رئاسة الحكومة.

كما هاجم وليد جلاد رئيس الحكومة هشام المشيشي قائلا " طالبتك بان تكون فوق الاحزاب والصراعات والاحزمة السياسية وعميلات الابتزاز السياسي".
وتابع وليد جلاد " ديباجة الفصل الرابع من ميزانية الدولة وكانها اخذت من بيان حزب قلب تونس الذي يحاول السيطرة على التعيينات".

من جهة اخرى قال وليد جلاد ان " حادثة عمدون وظفت سياسيا لضرب خصم سياسي في اشارة الى رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد متابعا " من بعد رجعنا كإنّو ما فمّا شيء".



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