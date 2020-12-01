وليد جلاّد يكشف: غازي القروي وراء استقالة المستشارة الإعلامية لرئيس الحكومة

هاجم النائب عن تحيا تونس وليد جلاد في حوار عبر امواج اذاعة " أي اف ام" اليوم الثلاثاء النائب عن قلب تونس غازي القروي ملمّحا بانه وراء استقالة سماح مفتاح كمستشارة اعلامية في رئاسة الحكومة.كما هاجم وليد جلاد رئيس الحكومة هشام المشيشي قائلا " طالبتك بان تكون فوق الاحزاب والصراعات والاحزمة السياسية وعميلات الابتزاز السياسي".وتابع وليد جلاد " ديباجة الفصل الرابع من ميزانية الدولة وكانها اخذت من بيان حزب قلب تونس الذي يحاول السيطرة على التعيينات".من جهة اخرى قال وليد جلاد ان " حادثة عمدون وظفت سياسيا لضرب خصم سياسي في اشارة الى رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد متابعا " من بعد رجعنا كإنّو ما فمّا شيء".