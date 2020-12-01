   Om Kalthoum - كوكتيل  

في حي ابن خلدون تفكيك شبكة للابحار خلسة تتزعمها امراة لهفت 70مليونا من ضحاياها

Publié le Mardi 01 Decembre 2020 - 15:48 قراءة: 0 د, 26 ث
باب نات - تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالعمران ليلة أمس من القبض على إمرأة، فيما تحصن إبنها بالفرار، وذلك من أجل إعداد شبكة لإجتياز الحدود البحرية خلسة.

وكان منطلق القضية إثر تقدم مجموعة كبيرة من الأشخاص أكدوا تعرضهم للتحيل من إمرأة وإبنها بجهة العمران الأعلي بعد إيهامهم بمساعدتهم في إجتياز الحدود البحرية خلسة إنطلاقا من صفاقس مقابل مبالغ مالية، وقد وصل المبلغ إلى 70 ألف دينار الي حين اكتشافهم لتعرضهم لعملية تحيل بعد وصولهم الي ولاية صفاقس.


باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيها و إدراج الطرف الثاني في التفتيش..

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 216091



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 | 16 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:14 05:42
19°
 20° % 48 :الرطــوبة
تونــس 13°
1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
20°-1321°-1316°-1118°-1017°-10
  • Avoirs en devises
    22180,5

  • (1 dec)
  • Jours d'importation
    153
  •              1 € = 3,26249 DT        1$ =2,73529 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 dec)   175,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة