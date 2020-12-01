في حي ابن خلدون تفكيك شبكة للابحار خلسة تتزعمها امراة لهفت 70مليونا من ضحاياها

باب نات -

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالعمران ليلة أمس من القبض على إمرأة، فيما تحصن إبنها بالفرار، وذلك من أجل إعداد شبكة لإجتياز الحدود البحرية خلسة.وكان منطلق القضية إثر تقدم مجموعة كبيرة من الأشخاص أكدوا تعرضهم للتحيل من إمرأة وإبنها بجهة العمران الأعلي بعد إيهامهم بمساعدتهم في إجتياز الحدود البحرية خلسة إنطلاقا من صفاقس مقابل مبالغ مالية، وقد وصل المبلغ إلى 70 ألف دينار الي حين اكتشافهم لتعرضهم لعملية تحيل بعد وصولهم الي ولاية صفاقس.باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيها و إدراج الطرف الثاني في التفتيش..