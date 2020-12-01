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استقالة المستشارة الاعلامية لرئيس الحكومة سماح مفتاح

Publié le Mardi 01 Decembre 2020 - 14:46 قراءة: 0 د, 22 ث
أعلنت الثلاثاء 1 ديسمبر، المستشارة الاعلامية لرئيس الحكومة سماح مفتاح استقالتها من منصبها مشيرة الي انها ستقدم لاحقا تفاصيل الاستقالة.
وعبرت سماح مفتاح عن سعادتها بتجربتها في رئاسة الحكومة التي تواصلت على مدى 3 أشهر مؤكدة أنها تسامح سلفا كل من قدح في شخصها وكذب ونافق وزيف الحقائق حسب تعبيرها.
يذكر ان سماح مفتاح تلقت عديد الانتقادات من صحفيين خلال مفاوضات نقابة الصحفيين مع رئاسة الحكومة واتهمها البعض بالعمل ضد مصالح الصحفيين.




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