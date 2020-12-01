توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المرأة والأسرة وكبار السن وبرنامج الغذاء العالمي

باب نات -

وقّعت إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، مساء اليوم الاثنين رفقة FatimataSow Sidibé ممثلة مكتب برنامج الغذاء العالمي بتونس والمغرب مذكرة تفاهم في مجال المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء لاسيما في المناطق الريفية.وتتنزّل مذكرة التفاهم في إطار برنامج حملة 16 يوما من النشاط لمقاومة العنف ضد المرأة التي دأبت بلادنا على الانخراط فيها، وتمّ الإعلان عن انطلاق فعالياتها الأسبوع المنقضي.وتنصّ مذكرة التفاهم على تحسين الفرص الاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيان والفتيات لاسيما في المناطق الريفية، من خلال التدخلات المراعية لمقاربة النوع الاجتماعي التي من شأنها أن تعزز الحماية الاجتماعية ودعم موارد الرزق والخدمات التعليمية، والاندماج الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على التكيف مع تغييرات المناخية والتعامل مع الأزمات الطبيعية.كما سيتمّ بمقتضى مذكرة التفاهم المشتركة دعم قدرات الهياكل الحكومية وغير الحكومية قصد اعتماد سياسات مراعية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في إطار أجندة 2030 وإنتاج قاعدة بيانات الواقعية والاستفادة من الرقمنة قصد تفعيل هذه السياسات بشكل أفضل.وتقضي مذكرة التفاهم بالتعاون في الجوانب المتعلّقة أساسا بالتغذية وذلك بالوقاية من السمنة ومكافحة نقص التغذية لدى الفئات الهشّة وخاصة الأطفال في سنّ التمدرس من خلال مقاربة تعتمد تغيير العادات والسلوكيات السيئة.وتحثّ المذكرة، في جانب آخر، الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني الناشطة في المجال على مزيد بذل الجهود من أجل الوصول إلى تبني حلول ملموسة تمكّن من إلى الحد من الفوارق بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز تمكين المرأة.