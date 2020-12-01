محمد العفاس لوزير الداخلية " لم اقصد الاساءة لك لعلمي باخلاقك العالية"‎

باب نات -

رد النائب عن ائتلاف الكرامة سيف محمد العفاس في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على اتهامه من قبل وزير الداخلية توفيق شرف الدين بالتفوه بكلمة نابية ضده في البرلمان.ونفى العفاس انه يقصد إهانة وزير الداخلية بمداخلته لانه يعرف رفعة اخلاقه.وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين عبّر الاثنين 30 نوفمبر، عن استيائه من كلمة تفوه بها أحد النواب واعتبرها كلمة غير لائقة وفيها عدم احترام للذوق العام.وفي مداخلته خلال مناقشة ميزانية وزارة الداخلية، قال توفيق شرف الدين "هذه الكلمة لا سمعتها في الكورة ولا في القهوة ولا في الشارع" داعيا النائب ال سحبها.يذكر أن النائب محمد العفاس وأثناء الجلسة العامة، ذكّر وزير الداخلية بتصريحاته في جلسة الاستماع اليه بالبرلمان المنعقدة بتاريخ 19 نوفمبر صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح والتي تحدث فيها عن مظلمة تعرض لها قبل أن يصبح وزيرا من طرف رئيس مركز أمن.وخاطب العفاس وزير الداخلية قائلا " سبق وأن ذكرتم في وقت سابق أن أمنيا "مرمدك" وفكلك وراقك وما خذيت وراقك كان بالمعارف وأنت محامي فما بالك بالزوّالي".تجدر الاشارة الي أن وزير الداخلية وفي جلسة الاستماع له، أكد أنه قبْل أن يصبح وزيرا تعرّض لمظلمة من طرف رئيس مركز أمن حيث افتك منه أوراق سيارته ورفض ارجاعها اليه رغم استجابته لكل ما طالبه به مشيرا الي انه استرجع وثائق السيارة بعد تدخل من أحد الأصدقاء حسب تصريحه"وزير داخلية تونس الأستاذ توفيق شرف الدين... يدعي أني تفوهت بكلمة لم يسمع بها من قبل لا في الكورة و لا في المقاهي ولا في الشارع بما يوحي أني قلت كلاما نابيا...وليس الأمر كذلك...السيد الوزير المحترم، اعلم أنه محال أن أقصد الإساءة لشخصك لعلمي بأخلاقك العالية بداية ولأني أدرى بنيتي ثانيا...غير أني كنت أنتظر منك أن تغضب لله لا أن تغضب لنفسك، خاصة وأني ذكرت لك إساءة بعض الأعوان للأخلاق الحميدة بلغ حد سب الجلالة (تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا)، فلم أسمع لك ركزا...أما عن انتهاك الأخلاق الحميدة والبذاءة، فاعلم أنها للأسف بلغت معاهدنا وجامعاتنا فضلا عن أسواقنا ومقاهينا...ختاما أرجو أن يصلح الله حال بلدي حتى تصبح الأخلاق فيها أصلا ثابتا...أصلح الله الأمير..."