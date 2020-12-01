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بشر الشابي: ليست صدفة أن وزراء الرئيس أخطؤوا نفس الخطأ...

Publié le Mardi 01 Decembre 2020 - 00:53 قراءة: 0 د, 41 ث
باب نات -
وزير الداخلية اتهم أمنيين ببيع المخدرات،
الدفاع تحدّث عن تورّط عسكريين في الارهاب
والعدل هاجم القضاة



حذّر الاثنين 29 نوفمبر، النائب عن حركة النهضة بشر الشابي من تصريحات وزراء العدل والداخلية والدفاع الأخيرة التي أثارت جدلا واسعا.

وفي مداخلته خلال مناقشة ميزانية وزارة الداخلية اعتبر الشابي أنه ليس صدفة أن 3 وزراء عينهم قيس سعيد أخطؤوا نفس الخطأ في نفس الوقت وقال " وزير العدل هاجم القضاة، وزير الدفاع تحدث عن تورط عسكريين في الارهاب ووزير الداخلية اتهم أمنيين بالتورط في بيع المخدرات".
وتساءل مستنكرا "وين ماشيين بهذا؟ هل أن ماشيين بيه لتفكيك الدولة؟ هل هناك مخطط؟".

وخاطب بشر الشابي وزير الداخلية قائلا "انا نائب من الممكن انني انتقد الأمنيين لكن حديثك عن تورط أمنيين في بيع المخدرات غير مسؤول مشددا على ان المسؤول السياسي والوزير يعالج الأمور سرا في مكتبه".





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216057

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 01 Decembre 2020 à 08h 19m |           
وزير الداخلية اتهم أمنيين ببيع المخدرات ... هذا دليل على ان وعيه بلغ مستوى وعي المواطن العادي لكن ماذا فعل، ما هي الانجازات وما هي الحلول ؟،
ووزير الدفاع تحدّث عن تورط عسكريين في الارهاب قد يكون بلغه ذلك بعض اليساريين او الاستخبارات او القضاء ولكن ما مدى انتشار ذلك ومدى تاثيره ؟
اما وزير العدل فهاجم القضاة لكن المطلوب منه ايجاد حلول وتقديم مقترحات وليس التهجم والتشكي
جهل او تجاهل للمسؤوليات فمتى يستفيقون



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