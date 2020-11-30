سالم الابيض "كل تقارب بين اتحاد الشغل ورئاسة الجمهورية يزعج الحكومة"

قال النائب في البرلمان عن الكتلة الديمقراطية سالم الأيض في مداخلة على قناة التاسعة ان دفاعه عن الاتحاد التونسي للشغل هو دفاع عن تصور مجتمعي في علاقة المنظمة الشغيلة بالتاريخ الوطني والطبقات المهمشة.وأضاف سالم الابيض " اعتقد ان الحكومة "متقلقة" من تقارب اتحاد الشغل ورئاسة الجمهورية" متابعا " بعض الاطراف تحاول قطع الطريق على كل دعوة يقوم بها الرئيس للخروج من الازمة".وتابع سالم الابيض "فكرة الحوار الوطني هي فكرة مستمدة من العجز عن تجاوز الازمة في البلاد".يذكر أن سالم الأبيض دعا في البرلمان رئيس الحكومة إلى اتخاذ موقف من تجريم اتحاد الشغل، داعيا إلى أن يكون تجريم الاتحاد العام التونسي للشغل من المحرمات.وقد أثارت مداخلة الأبيض جدلا وتسببت في حدوث مشادات بين النواب، مما دفع رئيس الجلسة طارق الفتيتي إلى رفع الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة، ومشروع الميزان الاقتصادي، ومشروع قانون المالية لسنة 2021، بحضور رئيس الحكومة هشام المشيشي لمدة 15 دقيقة.