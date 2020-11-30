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سبل تحسين ظروف العمل بمحكمة المحاسبات، محور لقاء رئيس الحكومة برئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات

Publié le Lundi 30 Novembre 2020 - 19:48 قراءة: 0 د, 41 ث
باب نات - التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن اتحاد قضاة محكمة المحاسبات تتقدمه رئيسة الاتحاد، القاضية فاطمة قرط.

وأكدت رئيسة الاتحاد أهمية هذا اللقاء الذي تميـّز بالحوار البنـّاء بين الطرفين والذي يندرج في إطار الاستماع إلى مشاغل قضاة محكمة المحاسبات، مبرزة أن الاتحاد لمس تجاوبا إيجابيا من قبل رئيس الحكومة حول مختلف المقترحات التي من شأنها المساهمة في حل الأزمة الخانقة التي يعيشها المرفق القضائي.


وأوضحت رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات أن اللقاء تناول عددا من المطالب الرامية إلى تحسين عمل محكمة المحاسبات عبر جملة من الآليات منها المالية والتشريعية، ومنها ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية للقضاة، إضافة إلى سبل تطوير الإجراءات لدى القضاء المالي والتسريع في النظر في الاحكام الخاصة بالانتخابات مشيرة إلى التطلع إلى وضع مقاربة تشريعية وترتيبية لتحسين هذه المنظومة.



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