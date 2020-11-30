باب نات - في رده اليوم علي تساؤلات النواب بالمجلس حول ما يعرف بمظلمة العقيد لطفي القلمامي اكد اليوم وزير الداخلية الذي كان حاسما بان القانون ملاذ المظلومين والمتقاضين وان الوزارة ستشرع في حسم الامر وذلك بتنفيذ الاحكام الادارية لصالح من صدر في حقه حكم بات وعلي رأسهم العقيد لطفي القلمامي الذي تعرض العياشي زمال عن كتلة الإصلاح الوطني في سياق حديثة لمظلمته بإسهاب طالبا منً الوزير ردا لاعتبار للظابط المذكور منوها بكفاءته ونظافة يديه وسمعته الطيبة بين زملاءه .
وزير الداخلية يستجيب لطلب النائب العياشي زمال برد الاعتبار للعقيد لطفي القلمامي
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الاثنين 30 نوفمبر 2020 | 15 ربيع الثاني 1442
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