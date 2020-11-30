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الغنوشي يستقبل وزير الداخلية

Publié le Lundi 30 Novembre 2020 - 18:08 قراءة: 0 د, 40 ث
استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشّعب صباح اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 بقصر باردو، توفيق شرف الدين وزير الداخلية ، وذلك بمناسبة النظر في مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021.

وتمّ التطرق خلال هذا اللقاء الى الأوضاع الأمنية بالبلاد، وتأثيرات التحركات الاجتماعية على المستوى الأمني في بعض الجهات إضافة الى تداعيات ازمة كورونا والحرص على تنفيذ إجراءات التوقي من هذا الوباء ولاسيما ما يتعلق بحظر التجول.


وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب بالمناسبة عن تقديره لما تبذله الوحدات الأمنية من مجهود متواصل من اجل حماية المواطن، مثمّنا ما يتمتعون به من حرفيّة وكفاءة، وما يبدونه من استعداد دائم ويقظة في حفظ الأمن والذود عن حرمة الوطن.

وشدّد على ضرورة التفاف جميع القوى الوطنية حول المؤسسة الأمنية ودعمها حتى تتمكن من أداء واجباتها في أحسن الظروف، مشيرا الى أهمية النأي بها عن كل التجاذبات والخلافات .

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