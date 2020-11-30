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شاحنة نقل تسحق مواطن في ميناء بنزرت

Publié le Lundi 30 Novembre 2020 - 14:14 قراءة: 0 د, 20 ث
توفي مواطن اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 امام ميناء بنزرت بعد ان سحق من قبل شاحنة نقل وزن ثقيل.

وقال ابن المتوفي في تصريح لاذاعة " اي اف ام" سائق الشاحنة لم ينتبه لوالدي حيث قام بالسير الخلفي ليسحق والدي.


وتابع ابن المتوفي "احمل الدولة مسؤولية الجريمة بسبب سوء البنية التحتية المهترئة والفوضى العارمة في تلك المنطقة نتيجة الاكتظاظ".



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