شاحنة نقل تسحق مواطن في ميناء بنزرت

توفي مواطن اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 امام ميناء بنزرت بعد ان سحق من قبل شاحنة نقل وزن ثقيل.وقال ابن المتوفي في تصريح لاذاعة " اي اف ام" سائق الشاحنة لم ينتبه لوالدي حيث قام بالسير الخلفي ليسحق والدي.وتابع ابن المتوفي "احمل الدولة مسؤولية الجريمة بسبب سوء البنية التحتية المهترئة والفوضى العارمة في تلك المنطقة نتيجة الاكتظاظ".