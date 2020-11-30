صاحب ''دواء'' كورونا: الاختراع هو مكمل طبيعي .. نواب استعملوه فاثبت نجاعته

قال منير بالزرقة وهو مخترع واستاذ جامعي وصاحب شركة للمواد الكيميائية انه تمكن من اختراع مكمل غذائي فعال ضد فيروس كورونا المستجد.
واكد منير بالزرقة في مداخلة عبر امواج اذاعة " موزاييك" اليوم الاثنين ان لاختراع ليس دواء و لا يخضع للتجارب الإكلينكية.
واكد المتحدث انه اعلم وزارة الصحة بالاختراع وانه تمت تجربته على عدد من مصابي كورونا وشهدوا تحسنا ملحوظا مشيرا الى انه متاكد من نتيجة اختراعه.
وقال ان بعض النواب بالبرلمان استعملوه لافراد عائلاتهم على غرار النائب سيف الدين مخلوف الذي اكد ان نتيجته فعالة مائة بالمائة وفور استعماله تختفي الأعراض ويحمي الرئتين.
جدير بالذكر ان مخلوف اثار جدلا واسعا في البرلمان بعد عرضه على المباشر دواء قال انه لكورونا .
واكد منير بالزرقة في مداخلة عبر امواج اذاعة " موزاييك" اليوم الاثنين ان لاختراع ليس دواء و لا يخضع للتجارب الإكلينكية.
واكد المتحدث انه اعلم وزارة الصحة بالاختراع وانه تمت تجربته على عدد من مصابي كورونا وشهدوا تحسنا ملحوظا مشيرا الى انه متاكد من نتيجة اختراعه.
وقال ان بعض النواب بالبرلمان استعملوه لافراد عائلاتهم على غرار النائب سيف الدين مخلوف الذي اكد ان نتيجته فعالة مائة بالمائة وفور استعماله تختفي الأعراض ويحمي الرئتين.
جدير بالذكر ان مخلوف اثار جدلا واسعا في البرلمان بعد عرضه على المباشر دواء قال انه لكورونا .
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