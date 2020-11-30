   Oulaya - حواء  

صاحب ''دواء'' كورونا: الاختراع هو مكمل طبيعي .. نواب استعملوه فاثبت نجاعته

Publié le Lundi 30 Novembre 2020 - 12:28 قراءة: 0 د, 37 ث
قال منير بالزرقة وهو مخترع واستاذ جامعي وصاحب شركة للمواد الكيميائية انه تمكن من اختراع مكمل غذائي فعال ضد فيروس كورونا المستجد.
واكد منير بالزرقة في مداخلة عبر امواج اذاعة " موزاييك" اليوم الاثنين ان لاختراع ليس دواء و لا يخضع للتجارب الإكلينكية.

واكد المتحدث انه اعلم وزارة الصحة بالاختراع وانه تمت تجربته على عدد من مصابي كورونا وشهدوا تحسنا ملحوظا مشيرا الى انه متاكد من نتيجة اختراعه.


وقال ان بعض النواب بالبرلمان استعملوه لافراد عائلاتهم على غرار النائب سيف الدين مخلوف الذي اكد ان نتيجته فعالة مائة بالمائة وفور استعماله تختفي الأعراض ويحمي الرئتين.
جدير بالذكر ان مخلوف اثار جدلا واسعا في البرلمان بعد عرضه على المباشر دواء قال انه لكورونا .


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 216006

Bensa94  (France)  |Lundi 30 Novembre 2020 à 14h 44m |           
@Cartaginois2011
Se n'est pas un vaccin ,

Cartaginois2011  (Nigeria)  |Lundi 30 Novembre 2020 à 13h 10m |           
اذا،آش دخّل مدير معهد باستور باش ينفي وجود مثل هذا الدواء؟؟؟هل له ترخيص بالتحدّث باسم وزارة الصحة؟عليه الاعتناء بما هو مكلّف به و الذي له عدة نقائص واخلالات منها ان تونس ستكون من اواخر بلدان العالم الثالث التي سيصلها لقاح كورونا



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