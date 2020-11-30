بولبيار يتّهم مخلوف بتقاضي 17 ألف دينار على كل تسوية لملفات المواطنين الخاضعين للإجراء الحدودي s17

باب نات -

اتّهم الأحد 29 نوفمبر، المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة حاتم بولبيار، المحامي سيف الدين مخلوف بالمتاجرة في وضعيات المواطنين الخاضعين للاجراء الحدودي المعروف ب s17.وقال بولبيار ان احد السلفيين الخاضعين للs17 أبلغه بأن سيف مخلوف تقاضى منه مبلغ قدره 17 ألف دينار لتسوية ملفّه.من جانبه كذّب سيف مخلوف اتهامات بولبيار ووصف هذا الاخير بالحقير والتافه وتحدّاه أن يثبت صحّة أقواله.وقال مخلوف في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "ألا لعنة الله على الكاذبين ..هذا التافه الحقير .. يدعي كذبا قصة خيالية .. ويخترع حوارا خياليا معي .. والهدف إشباع حقد الغراب الأسود" وذلك في اشارة للطفي العماري.وتابع مخلوف متحديا بولبيار "نتحداك تجيبو متع السبعطاش سخطة على راسك".