   Oulaya - حواء  

بولبيار يتّهم مخلوف بتقاضي 17 ألف دينار على كل تسوية لملفات المواطنين الخاضعين للإجراء الحدودي s17

Publié le Lundi 30 Novembre 2020 - 12:21 قراءة: 0 د, 33 ث
باب نات - اتّهم الأحد 29 نوفمبر، المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة حاتم بولبيار، المحامي سيف الدين مخلوف بالمتاجرة في وضعيات المواطنين الخاضعين للاجراء الحدودي المعروف ب s17.

وقال بولبيار ان احد السلفيين الخاضعين للs17 أبلغه بأن سيف مخلوف تقاضى منه مبلغ قدره 17 ألف دينار لتسوية ملفّه.


من جانبه كذّب سيف مخلوف اتهامات بولبيار ووصف هذا الاخير بالحقير والتافه وتحدّاه أن يثبت صحّة أقواله.

وقال مخلوف في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "ألا لعنة الله على الكاذبين ..هذا التافه الحقير .. يدعي كذبا قصة خيالية .. ويخترع حوارا خياليا معي .. والهدف إشباع حقد الغراب الأسود" وذلك في اشارة للطفي العماري.
وتابع مخلوف متحديا بولبيار "نتحداك تجيبو متع السبعطاش سخطة على راسك".



Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 216005

Amor2  (Switzerland)  |Lundi 30 Novembre 2020 à 14h 03m |           
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين...
S17 يعني على كل S ألف دينار!!! أو ناقة جمل!!!!

Amor2  (Switzerland)  |Lundi 30 Novembre 2020 à 13h 58m |           

Amor2  (Switzerland)  |Lundi 30 Novembre 2020 à 13h 57m |           

Adel22  (Tunisia)  |Lundi 30 Novembre 2020 à 13h 19m |           
S17 = 17 الف دينار

كان جات س18 راي 18 ألف دينار

وهكذا دواليك

Mongi  (Tunisia)  |Lundi 30 Novembre 2020 à 12h 48m |           
السؤال : كيفاش دخل بولبيار للنهضة ؟



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