تزامنا مع تصريحات سالم الأبيض، طيّب البكوش يؤكّد أن اتحاد الشغل منظمة تفتقد للديمقراطية وتطغى عليها الببيروقراطية

باب نات - تحدّث الأحد 29 نوفمبر، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي و وزير الخارجية السابق الطيب البكوش والأمين العام الأسبق لاتحاد الشغل طيب البكوش عن المنظمة الشغيلة قبل وبعد 2011.
وتحدّث طيب البكوش عن فترة تولّيه للأمانة العامة للاتحاد في 1981 وتولّيه أيضا لمنصب الأمين العام المساعد وسعيه إلى ارساء الديمقراطية في المنظمة الشغيلة.
وأفاد بأنه حاول أن يجعل الاتحاد منظمة ديمقراطية لكنه لم ينجح في ذلك وأن أغلبية النقابيين بعد 1987 قبلوا بالمسار الذي وضعه بن علي والحلول التي أتى بها.
وقال طيب البكوش إن "الديمقراطية لم تكن موجودة في الاتحاد وأنه بعد 2011 الاتحاد لم يتطوّر في اتجاه الديمقراطية وهو منظمة تطغى عليه البيروقراطية".
وتابع قائلا "على سبيل المثال أنا ضد أنه أي شخص في الاتحاد يبقى في المسؤولية لأكثر من دورتين وتم اقرار ذلك بعد 40 سنة في مؤتمر جربة لكن للأسف هناك محاولات للتراجع عنها" في اشارة الي الجدل حول تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للاتحاد.
وتزامنت تصريحات طيب البكوش حول الاتحاد مع تصريحات النائب عن حركة الشعب سالم الأبيض الذي دعا الي تجريم انتقاد اتحاد الشغل واصفا منتقدي المنظمة الشغيلة بالجهلة.
وتحدّث طيب البكوش عن فترة تولّيه للأمانة العامة للاتحاد في 1981 وتولّيه أيضا لمنصب الأمين العام المساعد وسعيه إلى ارساء الديمقراطية في المنظمة الشغيلة.
وأفاد بأنه حاول أن يجعل الاتحاد منظمة ديمقراطية لكنه لم ينجح في ذلك وأن أغلبية النقابيين بعد 1987 قبلوا بالمسار الذي وضعه بن علي والحلول التي أتى بها.
وقال طيب البكوش إن "الديمقراطية لم تكن موجودة في الاتحاد وأنه بعد 2011 الاتحاد لم يتطوّر في اتجاه الديمقراطية وهو منظمة تطغى عليه البيروقراطية".
وتابع قائلا "على سبيل المثال أنا ضد أنه أي شخص في الاتحاد يبقى في المسؤولية لأكثر من دورتين وتم اقرار ذلك بعد 40 سنة في مؤتمر جربة لكن للأسف هناك محاولات للتراجع عنها" في اشارة الي الجدل حول تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للاتحاد.
وتزامنت تصريحات طيب البكوش حول الاتحاد مع تصريحات النائب عن حركة الشعب سالم الأبيض الذي دعا الي تجريم انتقاد اتحاد الشغل واصفا منتقدي المنظمة الشغيلة بالجهلة.
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