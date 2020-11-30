   Saliha - يا لايمي على الزين  

تزامنا مع تصريحات سالم الأبيض، طيّب البكوش يؤكّد أن اتحاد الشغل منظمة تفتقد للديمقراطية وتطغى عليها الببيروقراطية

Publié le Lundi 30 Novembre 2020 - 10:44 قراءة: 0 د, 57 ث
باب نات - تحدّث الأحد 29 نوفمبر، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي و وزير الخارجية السابق الطيب البكوش والأمين العام الأسبق لاتحاد الشغل طيب البكوش عن المنظمة الشغيلة قبل وبعد 2011.

وتحدّث طيب البكوش عن فترة تولّيه للأمانة العامة للاتحاد في 1981 وتولّيه أيضا لمنصب الأمين العام المساعد وسعيه إلى ارساء الديمقراطية في المنظمة الشغيلة.


وأفاد بأنه حاول أن يجعل الاتحاد منظمة ديمقراطية لكنه لم ينجح في ذلك وأن أغلبية النقابيين بعد 1987 قبلوا بالمسار الذي وضعه بن علي والحلول التي أتى بها.

وقال طيب البكوش إن "الديمقراطية لم تكن موجودة في الاتحاد وأنه بعد 2011 الاتحاد لم يتطوّر في اتجاه الديمقراطية وهو منظمة تطغى عليه البيروقراطية".

وتابع قائلا "على سبيل المثال أنا ضد أنه أي شخص في الاتحاد يبقى في المسؤولية لأكثر من دورتين وتم اقرار ذلك بعد 40 سنة في مؤتمر جربة لكن للأسف هناك محاولات للتراجع عنها" في اشارة الي الجدل حول تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للاتحاد.

وتزامنت تصريحات طيب البكوش حول الاتحاد مع تصريحات النائب عن حركة الشعب سالم الأبيض الذي دعا الي تجريم انتقاد اتحاد الشغل واصفا منتقدي المنظمة الشغيلة بالجهلة.




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 215995

Karimyousef  (France)  |Lundi 30 Novembre 2020 à 12h 04m |           
سالم البيض انقطع عن السياسة منذ سنة 90 وهو عاد إليها بنفس العقلية و نفس و التزمت الايديولوجي.

Karimyousef  (France)  |Lundi 30 Novembre 2020 à 11h 38m |           
شكرا سي الطيب على هذه الملاحظات القيمة.و ارجو ان لا يقع وصفك من قبل حركة البراميل بالجاهل.

Mongi  (Tunisia)  |Lundi 30 Novembre 2020 à 11h 09m |           
"وشهد شاهد من أهلها". وهذا يؤكّد أنّ سالم لبيض يفتقد إلى المصداقية العلمية وحالته تكاد تكون ميؤوس منها



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news
.

الاثنين 30 نوفمبر 2020 | 15 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:13 05:41
18°
 20° % 72 :الرطــوبة
تونــس 14°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
20°-1420°-1321°-1316°-1218°-10
  • Avoirs en devises
    22374,6

  • (27 nov)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,25920 DT        1$ =2,73490 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 nov)   105,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة