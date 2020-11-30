بنزرت: عمال واطارات مصنع "الستير" ينفذون وقفة احتجاجية بساعتين من اجل مطالب اجتماعية وادارية

نفذ عملة واطارات مصنع تكرير النفط (ستير)، وقفة احتجاجية لمدة ساعتين، تم خلالها إيقاف عمليات شحن المواد البترولية، قبل ان تستأنف بطريقة عادية ودون إشكاليات.وقال الكاتب العام المساعد لجامعة النفط والمواد البيترولية سامي اللواتي، ان الوقفة الاحتجاجية كانت "بسبب عدم جدية التفاوض التي لمسناها من قبل الوزارة بشان عديد المطالب الاجتماعية والادارية المشروعة والخاصة بديمومة وازدهار المؤسسة وأيضا الخاصة بحقوق الاعوان من كافة الرتب".واوضح ان الطرف الاجتماعي كان راسل منذ يوم 25 سبتمبر الفارط وزارة الاشراف بشان المطالب "لكن طالب الحاضرون في جلسة يوم الجمعة الفارط بمقر الوزارة (والتي حضر فيها رئيس ديوان وزارة الصناعة وممثلي الإدارة) بطلب غريب وهو مزيد تمكينهم من وقت إضافي لتدارس المطالب"، وفق تعبيره.وبين المصدر ذاته ان "مطالب الطرف الاجتماعي تتمثل خاصة في الإسراع بتعيين رئيس مدير عام للمؤسسة و توضيح الرؤيا المستقبلية والوضعية المالية للشركة، وإعطاء الأولوية المطلقة لابناء الجهة في الانتدابات الجديدة وأيضا الإسراع في تفعيل جدول الترقية بعنوان سنة 2019 الى جانب صرف بقية منح الإنتاج وتسوية وضعية عدد من الاعوان والاطارات".واشار في ذات السياق الى انه "سيتم اليوم التنسيق مع رئيس الاتحاد الجهوي للشغل وإصدار برقية اضراب بشان مختلف تلك المطالب وغيرها".من جانبه، اكد مصدر من الإدارة العامة للمؤسسة، فضل عدم ذكر اسمه، ان إدارة الشركة "حريصة كل الحرص على التواصل مع الأطراف الاجتماعي والتوصل الى حلول ترضي الطرفين وتضمن استمرارية العمل بالمؤسسة ووظيفيتها".