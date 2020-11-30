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مخلوف يدعو الي تجميع التلفزة والاذاعة الوطنيتين وتسريح جزء من العاملين بالمؤسستين والبالغ عددهم أكثر من 2160

Publié le Lundi 30 Novembre 2020 - 08:53 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - دعا الأحد 29 نوفمبر، النائب زهير مخلوف الي اعادة تجميع مؤسستي التلفزة والاذاعة التونسية والضغط على المصاريف المتعلقة بها.

وأشار مخلوف الي ان التلفزة التونسية بها 1086 موظف بينهم 333 اطار وأن الاذاعة التونسية بها 1077 بينهم 389 اطار معتبرا أن هذا العدد كبير جدا داعيا الي تسريح جزء منهم بهدف الضغط على النفقات.


وأكد مخلوف أن توحيد المؤسستين وتسريح جزء من العاملين بها سيوفّر عشرات المليارات في الميزانية.









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