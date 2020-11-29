مجلة jeune afrique تكشف عن أسباب رفض هولاندا تزكية كمال القيزاني سفيرا لتونس في لاهاي

باب نات - طارق عمراني - أفادت مجلة جون افريك الفرنسي في تقرير للصحفية فريد الدهماني نشر على موقع المجلة الالكتروني تحت عنوان
Quand l’affaire Moncef Kartas rattrape la diplomatie tunisienne
بأن تونس قد تسلمت تقريرا صادر عن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة و سجلت فيه تجاوزات حول تعامل السلطات مع الخبير الاممي المنصف قرطاس بعد إيقافه سنة 2019.
و اضاف التقرير بأن هولندا رفضت في سابقة للديبلوماسية التونسية تزكية كمال القيزاني المدير العام السابق للامن الوطني سفيرا في لاهاي و ذلك بحسب مصدر من وزارة الخارجية التونسية ، حيث ان تونس تسرعت في الاعلان الرسمي عن تعيين القيزاني دون انتظار رد بلد الاعتماد على طلب الموافقة .
و بحسب مصدر دبلوماسي فإن هولندا رفضت قبول القيزاني سفيرا لديها و ذلك لدوره في عملية إيقاف الخبير الاممي منصف قرطاس فالدوائر الديبلوماسية تنسب إلى الصديق المقرب لرئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد سوء التعامل مع قضية قرطاس الخبير الاممي المكلف بالتحقيق في انتهاكات حظر الاسلحة في ليبيا و امر القيزاني بإيقافه في 26 مارس 2019 بشبهة التجسس .
و اضاف ديبلوماسي سابق لمجلة جون افريك بانه من العبث تعيين مسؤول امني في عاصمة غربية كأول نشاط ديبلوماسي له .
و اشارت المجلة الفرنسية إلى ان قرار هولاندا كان بناء على تقرير اممي متكون من 15 صفحة صدر في جويلية 2020 و تم تسريبه يوم 20 نوفمبر الجاري كما ان السلطات التونسية لم تكن متعاونة مع المذكرات و المراسلات التي تلقتها من الأمم المتحدة في ذات الملف .
بأن تونس قد تسلمت تقريرا صادر عن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة و سجلت فيه تجاوزات حول تعامل السلطات مع الخبير الاممي المنصف قرطاس بعد إيقافه سنة 2019.
و اضاف التقرير بأن هولندا رفضت في سابقة للديبلوماسية التونسية تزكية كمال القيزاني المدير العام السابق للامن الوطني سفيرا في لاهاي و ذلك بحسب مصدر من وزارة الخارجية التونسية ، حيث ان تونس تسرعت في الاعلان الرسمي عن تعيين القيزاني دون انتظار رد بلد الاعتماد على طلب الموافقة .
و بحسب مصدر دبلوماسي فإن هولندا رفضت قبول القيزاني سفيرا لديها و ذلك لدوره في عملية إيقاف الخبير الاممي منصف قرطاس فالدوائر الديبلوماسية تنسب إلى الصديق المقرب لرئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد سوء التعامل مع قضية قرطاس الخبير الاممي المكلف بالتحقيق في انتهاكات حظر الاسلحة في ليبيا و امر القيزاني بإيقافه في 26 مارس 2019 بشبهة التجسس .
و اضاف ديبلوماسي سابق لمجلة جون افريك بانه من العبث تعيين مسؤول امني في عاصمة غربية كأول نشاط ديبلوماسي له .
و اشارت المجلة الفرنسية إلى ان قرار هولاندا كان بناء على تقرير اممي متكون من 15 صفحة صدر في جويلية 2020 و تم تسريبه يوم 20 نوفمبر الجاري كما ان السلطات التونسية لم تكن متعاونة مع المذكرات و المراسلات التي تلقتها من الأمم المتحدة في ذات الملف .
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