التبيني يشكك في الامكانيات الذهنية والجسدية للغنوشي ويطالبه بالاستظهار بشهادة طبية

باب نات -

شكك الأحد 29 نوفمبر النائب فيصل التبيني في الامكانيات الذهنية والجسدية لرئيس البرلمان راشد الغنوشي.وخلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية 2021 اعتبر التبيني أن الغنوشي لم يعد قادرا على ادارة مجلس النواب وطالبه بالاستظهار بشهادة طبية تثبت عكس ذلك.وردا على مداخلة التبيني اكتفى الغنوشي بدعوة التبيني الي الالتزام بالأدب قبل أن يمنح الكلمة لنائب اخر.