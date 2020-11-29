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التبيني يشكك في الامكانيات الذهنية والجسدية للغنوشي ويطالبه بالاستظهار بشهادة طبية

Publié le Dimanche 29 Novembre 2020 - 13:16 قراءة: 0 د, 19 ث
باب نات - شكك الأحد 29 نوفمبر النائب فيصل التبيني في الامكانيات الذهنية والجسدية لرئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وخلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية 2021 اعتبر التبيني أن الغنوشي لم يعد قادرا على ادارة مجلس النواب وطالبه بالاستظهار بشهادة طبية تثبت عكس ذلك.


وردا على مداخلة التبيني اكتفى الغنوشي بدعوة التبيني الي الالتزام بالأدب قبل أن يمنح الكلمة لنائب اخر.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215944

Falfoul  ()  |Dimanche 29 Novembre 2020 à 13h 58m |           
موش هذا النايب الليل يجري وراء حنش تحت قنطرة ... وسيصيح ياتوانسة شوفو تو هاذي دولة ياخي زلق وزعمة دخلت لحنش...



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