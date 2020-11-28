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تم ضبطهم في سوق منوبة... القبض على 5 عمال سرقوا مواد غذائية من الشركة التى يعملون فيها

Publié le Samedi 28 Novembre 2020 - 10:05 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - تمكنت يوم أول أمس 26 نوفمبر 2020 فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بمنوبة ووحدات الحرس الوطني بسيدي بوعلي بإقليم الحرس الوطني بسوسة من إلقاء القبض على 5 أشخاص عاملين بشركة خاصة من أجل تورطهم في سرقة كمية من علب التونة وكمية من المحروقات والمواد الأخرى التي على ملك المؤسسة والتفريط فيها بالبيع مقابل ما يزيد عن 20 ألف دينار.

بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "سرقة أجير لمؤجره".

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