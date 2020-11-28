بالقرب من منتزه الكرم القبض على مروع النساء والقصر

باب نات - تمكّن يوم 27 نوفمبر 2020 أعوان مركز الأمن الوطني بالكرم الغربي بمنطقة الأمن الوطني بقرطاج بمشاركة فرقة شرطة النجدة بقرطاج و بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على شخص عمره 37 سنة قاطنة بجهة الكرم مفتش عنه لفائدة محكمة الناحية بقرطاج من أجل تورّطه في قضيّة عدليّة موضوعها: "مسك أشياء مجهولة المصدر" كما أنه محلّ تتبّع في قضيّة عدليّة موضوعها "حمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة والتهديد به" وحجزت لديه آلة حادّة "موسى" كان يُخفيها بين طيّات ثيابه.



وبالتحري معه تبين انه كان يهدد المواطنين بالقرب من متنزه الكرم باسلحة بيضاء وخاصة القصر والنساء ويفتك منهم اموالهم وهواتفهم الجوالة...

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.



