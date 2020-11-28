   Najet - يا مسافر وحدك  

بالقرب من منتزه الكرم القبض على مروع النساء والقصر

Publié le Samedi 28 Novembre 2020 - 10:02 قراءة: 0 د, 33 ث
باب نات - تمكّن يوم 27 نوفمبر 2020 أعوان مركز الأمن الوطني بالكرم الغربي بمنطقة الأمن الوطني بقرطاج بمشاركة فرقة شرطة النجدة بقرطاج و بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على شخص عمره 37 سنة قاطنة بجهة الكرم مفتش عنه لفائدة محكمة الناحية بقرطاج من أجل تورّطه في قضيّة عدليّة موضوعها: "مسك أشياء مجهولة المصدر" كما أنه محلّ تتبّع في قضيّة عدليّة موضوعها "حمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة والتهديد به" وحجزت لديه آلة حادّة "موسى" كان يُخفيها بين طيّات ثيابه.

وبالتحري معه تبين انه كان يهدد المواطنين بالقرب من متنزه الكرم باسلحة بيضاء وخاصة القصر والنساء ويفتك منهم اموالهم وهواتفهم الجوالة...
بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 215883



En continu

Toutes les news
.

السبت 28 نوفمبر 2020 | 13 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:45 12:14 07:11 05:39
21°
 22° % 43 :الرطــوبة
تونــس 15°
6.7 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
22°-1519°-1319°-1319°-1217°-13
  • Avoirs en devises
    22374,6

  • (27 nov)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,25920 DT        1$ =2,73490 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 nov)   105,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة