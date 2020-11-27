   Om Kalthoum - سرت الحب  

صحابو لقيس سعيد : تصرف على غرار الجنرال دي غول سيد الرئيس

Publié le Vendredi 27 Novembre 2020 - 22:20 قراءة: 0 د, 42 ث
باب نات - دعا الناشط السياسي عمر صحابو رئيس الجمهورية قيس سعيد الى الأخذ بزمام المبادرة و تغيير النظام السياسي كما فعل الجنرال ديغول في فرنسا سنة 1957 و صياغة دستور جديد ،،

و اضاف في تسجيل فيديو ان الرئيس هو القادر على انقاذ الوضع و تحرير تونس من قبضة الأحزاب و حساباتها ، و قال ان الشعب سيكون معه و سيتظاهر بالملايين لمساندته من اجل انقاذ تونس و انقاذ الدولة من الانهيار .


رابط الفيديو

و اعتبر عمر صحابو أن ما يحدث في تونس اليوم يدمي القلوب في ظل اوضاع اقتصادية و إجتماعية صعبة جدا وصل فيها التونسي الخصاصة والحرمان امام عجز الحكومات المتعاقبة على معالجة أزمات البلاد المستفحلة . و اكد ان الشعب سيكون الى جانب قيس سعيد و يدعمه لو اتخذ هذا القرار الشجاع .

رابط الفيديو


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