صحابو لقيس سعيد : تصرف على غرار الجنرال دي غول سيد الرئيس

باب نات -

دعا الناشط السياسي عمر صحابو رئيس الجمهورية قيس سعيد الى الأخذ بزمام المبادرة و تغيير النظام السياسي كما فعل الجنرال ديغول في فرنسا سنة 1957 و صياغة دستور جديد ،،و اضاف في تسجيل فيديو ان الرئيس هو القادر على انقاذ الوضع و تحرير تونس من قبضة الأحزاب و حساباتها ، و قال ان الشعب سيكون معه و سيتظاهر بالملايين لمساندته من اجل انقاذ تونس و انقاذ الدولة من الانهيار .و اعتبر عمر صحابو أن ما يحدث في تونس اليوم يدمي القلوب في ظل اوضاع اقتصادية و إجتماعية صعبة جدا وصل فيها التونسي الخصاصة والحرمان امام عجز الحكومات المتعاقبة على معالجة أزمات البلاد المستفحلة . و اكد ان الشعب سيكون الى جانب قيس سعيد و يدعمه لو اتخذ هذا القرار الشجاع .