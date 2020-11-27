الحبيب الجملي " لقد تكونت لدي قناعة بأن اية حكومة لا تنجح في تونس بسبب الاستقطاب

قال رئيس الحكومة المكلف بعد الانتخابات الحبيب الجملي في حوار على قناة التاسعة اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 انه تكونت له قناعة بأن اية حكومة سواء كانت متحزبة أو مستقلة لن تنجح.وأضاف الجملي " هنالك استقطاب غير عادي بين مختلف الأحزاب السياسية" متابعا " لا أحد يقبل بالاخر ويعمل على إنجاح المسار معه".وتابع الحبيب الجملي " حركة الشعب والتيار الديمقراطي رفضا حكومتي والوزير السابق محمد عبو وضع شروط تعجيزية الهدف منها تشكيل حكومة الرئيس".