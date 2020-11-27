النائب سعيد الجزيري يدعو الي التخفيض في أجور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والنواب

باب نات -

دعا الجمعة 27 نوفمبر، النائب بمجلس نواب الشعب سعيد الجزيري، الي ضرورة التخفيض من أجور مسؤولي الدولة وعدم اثقال كاهل المواطن باجراءات جبائية جديدة.و خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي بحضور وزير المالية اعتبر الجزيري أن المشروع هو مشروع يدمّر تونس ويعمق من أزمتها.ودعا الجزيري وزير المالية الي التحلي بالشجاعة واتخاذ قرارات جريئة تبدأ بمصارحة الشعب ومحاربة الفساد والتخفيض في أجور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والنواب.