الرئيس قيس سعيّد يتسلّم التقرير المتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، لسنوات 2016 و2017 و2018 و2019 ق

باب نات -

مثل التقرير المتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنوات 2016 و2017 و2018 و2019 محور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج للسيد توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.وقد سلم توفيق بودربالة لرئيس الدولة هذا التقرير مرفقا بنسخة موجهة للمكفوفين كتبت بطريقة براي.وتضمن التقرير تقييما لوضع حقوق الإنسان في مختلف المستويات، والحريات العامة والفردية في تونس خلال السنوات المذكورة. كما تضمن عددا من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة.