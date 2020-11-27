باب نات -

يستمر مواطنون من معتمدية السبيخة تنفيذ إعتصام منذ يوم 17 نوفمبر أمام شركة نقل الغاز المكلفة بالإشراف على خط أنابيب الغاز الرابط بين تونس و إيطاليا و القادم من الجزائر.وفي تصريح لإذاعة " صبرة اف ام" الخميس أفاد منسق الإعتصام السيد الحمدي أن شباب الاعتصام يطالبون بتفعيل الإتفاقية التي تم إمضاؤها منذ سنة 2012 بين الشركة والمجتمع المدني وبحضور السلط الجهوية و الجانب الإيطالي و التي تنص على إعطاء الأولوية للإنتدابات صلب الشركة لأبناء الجهة في حالة وجود شغور إضافة إلى تخصيص أموال لدفع عجلة التنمية بالجهة.وقال " أنه رغم التهميش الذي تعيشه المنطقة و إرتفاع نسب البطالة والفقر وغياب موارد رزق لابناء الجهة إلا أن الشركة أخلّت بالإتفاقية مؤكدا أن الإعتصام سيكون سلميا في إطار المطالبة بحقوق مشروعة و لكن في صورة عدم الإستجابة لمطالبهم فهناك خطوات تصعيدية سيتم إتخاذها و هي غلق محطة ضخ الغاز و قطع الأنابيب.