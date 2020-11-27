قنصلية تونس بنابولي تنفي تورطها في قضية النفايات الإيطالية

نفت صباح اليوم الجمعة قنصل تونس في نابولي بية بن عبد الباقي تورط قنصلة الجمهورية التونسية بنابولي في قضية النفايات الإيطاليوقالت بية عبد الباقي في حوار لاذاعة شمس أف أم , التقيت بصاحب الشركة ومحاميه يوم 9 اكتوبر وصرحا بأن لديهما اشكال في تونس, و بما أنني غير مختصة في هذا المجال طلبت منهما عريضة ومن ثمة راسلت وزارة المالية والسلطات المختصة في الغرض ووافيتهم بفحوى العريضة عن طريق وزارة الخارجية .وشددت على أن هذاالاجراء أمر طبيعي بالنسبة للقنصلية التونسية بنابولي بإعتبار القنصلية همزة وصل بين المستثمرين وتونس .وشددت على أنها لم تسلط أي ضغوطات تذكر على الجانب التونسي لأن مهمتها الاساسية تكمن في ابلاغ المعلومة للسلطات المختصة بتونس وتسهيل عمليات المسثمرين بما أنها همزة وصل بين الطرفين .