مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت: اختفاء الملف الطبي لأم وجنينها بعد وفاتهما بسبب خطأ طبي

باب نات -

تدخلت الخميس 26 نوفمبر، مواطنة في برنامج مع الناس على اذاعة اي أف أم للحديث عن وفاة ابنة خالتها وجنينها بسبب خطأ طبي في مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت.وحسب شهادة المتدخلة فإن أحد الاطباء اعترف للعائلة بأن وفاة الشابة فاطمة المثلوثي سببه خطأ طبي يتمثل في اصابة الأمعاء الغليظة للفقيدة على وجه الخطأ، خلال اخضاعها لعملية جراحية لاستخراج جنينها المتوفي في بطنها.وأوضحت المتدخلة أن الفريق الطبي استخرج الجنين المتوفي دون الانتباه الي الجرح الذي تسببوا به على مستوى الأمعاء الغليظة والذي تعفن وتسبب في نزيف داخلي أدى الي الوفاة.وبيّنت ابنة خالة الفقيدة أن الطبيب اعترف للعائلة أيضا بأن وفاة الجنين في المرحلة الأولى كان سببه عدم اخضاع الأم للفحوصات اللازمة لمعاينة ارتفاع ضغط دمها الذي أثّر على صحة الجنين وأدى الي وفاته.وأشارت المتدخلة الي أن العائلة اليوم تطالب بالملف الطبي لفاطمة الذي قالت انه اختفى بعد وفاتها موجهة الاتهام للطبيبة التي باشرت حالة فاطمة منذ البداية باخفاء الملف.