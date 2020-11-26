ناجي جلول: لم يعد هناك دولة ونحن اليوم نعيش في غابة

افاد اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 السياسي والوزير السابق ناجي جلول انه لم يعد هناك دولة ونحن اليوم نعيش في غابة .وأضاف في حوار عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" للأسف لقد وقع تسيس كل القطاعات على غرار تسيس القضاء ووزارة التربية والداخلية والفلاحة و غيرها من القطاعات.وتابع جلول " كل الأحزاب السياسية مارست مع الدولة عقلية الغنيمة الشئ الذي أضر بالدولة وهي اليوم في حالة انهيار مشددا على أن كل مؤسسات السيادة في البلاد وقع تسييسها.وعبر ناجي جلول عن تخوفه من خطر تفكك البلاد مضيفا "اليوم هناك ولاية تقوم بقطع الغاز عن ولاية أخرى، وولاية تقطع الماء عن ولاية ورئيس بلدية يمنع مرور شاحنات الفسفاط على الأرض التي تحت تصرفه.وتابع " هناك تواطأ داخل السلطة حول من يدعم هذه التنسيقيات الجهوية ويقوم بتمويلهم وتنظيمهم مضيفا" هذه التنسيقيات ليست عفوية .وطالب جلول رئيس الجمهورية قيس سعيد للتدخل بإعتباره المسؤول عن الأمن القومي ومعرفة من يقف وراء هذه التنسيقيات ودعمها .