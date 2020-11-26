   Fairouz - دبكة لبنان  

النقابة العامة للقيمين و القيمين العامين في اعتصام مفتوح بوزارة التربية

Publié le Jeudi 26 Novembre 2020 - 10:58 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - دخل القيمون و القيمون العامين في اعتصام مفتوح منذ أكثر من أسبوع في اعتصام مفتوح بمقر وزارة التربية للمطالبة بتفعيل اتفاقية ماي 2018 الممضى بين 3 اطراف هم وزارة المالية و وزارة التربية و النقابة ، و للاشارة فقد قاطع القيمون كل الأعمال الإدارية التي له صلة مباشرة بشؤون التلاميذ منذ يوم الثلاثاء 24 / 11 / 2020 و يطالبون سلطة الاشراف بتنفيذ تعهداتها باعتبار الاتفاقية التزام دولة تجاه منظوريها .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 215750



En continu

Toutes les news
.

الخميس 26 نوفمبر 2020 | 11 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:46 12:14 07:09 05:38
20°
 20° % 56 :الرطــوبة
تونــس 14°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
20°-1421°-1522°-1518°-1319°-13
  • Avoirs en devises
    21499,8

  • (25 nov)
  • Jours d'importation
    148
  •              1 € = 3,25247 DT        1$ =2,74122 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 nov)   273,6 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة