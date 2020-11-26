النقابة العامة للقيمين و القيمين العامين في اعتصام مفتوح بوزارة التربية

باب نات - دخل القيمون و القيمون العامين في اعتصام مفتوح منذ أكثر من أسبوع في اعتصام مفتوح بمقر وزارة التربية للمطالبة بتفعيل اتفاقية ماي 2018 الممضى بين 3 اطراف هم وزارة المالية و وزارة التربية و النقابة ، و للاشارة فقد قاطع القيمون كل الأعمال الإدارية التي له صلة مباشرة بشؤون التلاميذ منذ يوم الثلاثاء 24 / 11 / 2020 و يطالبون سلطة الاشراف بتنفيذ تعهداتها باعتبار الاتفاقية التزام دولة تجاه منظوريها .



