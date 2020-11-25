   Souad Mohamed - يا دنيا  

الهاروني: دعوتنا للحوار الوطني لا يستثني أحدا بما فيه الدستوري الحر

Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 - 21:09 قراءة: 0 د, 33 ث
قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة اليوم الاربعاء 25نوفمبر بأن تونس في حاجة لحوار وطني سياسي واقتصادي واجتماعي نظرا لصعوبة الوضع الذي زادته جائجة كورونا صعوبة .

وتابع الهاروني في حوار لشمس أف أم ’’لا بد أن تتفق كل القوى السياسية والممثلين في السلطة على جملة من الاصلاحات والقرارات والأولويات خلال هذا الحوار الذي يجب أن ينبق عنه موقف وطني موحد ’’.
واضاف "هذا الحوار الوطني الذي دعت اليه النهضة لا يستشني أحد بما في ذلك حزب الدستوري الحر متابعا "نحن مستعدون للحوار مع الجميع من أجل مصلحة تونس بعيدا عن الصراعات الهامشية والحقد وبعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة .




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