   Oulaya - صالحة  

تركيز آلة تقصي سرطان الثدي بمركز رعاية الأم والطفل بالملاسين

Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 - 20:01 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - أشرف وزير الصحة فوزي مهدي، عشية يوم الاربعاء 25 نوفمبر 2020، بمركز رعاية الأم والطفل بالملاسين، على موكب انطلاق استغلال آلة تقصي سرطان الثدي التي تمّ تركيزها بالتعاون مع جمعيّة مرضى سرطان الثدي وسفارة اليابان بتونس.

وفي كلمة بالمناسبة توجه وزير الصحة بتحية إكبار للمدّ التضامني الذي يميز المجتمع المدني مشيدا بمستوى التعاون القائم بين تونس واليابان في مجال الصحة.


والمعلوم أن الإعتمادات التي رصدت لاقتناء هذه الآلة وتركيزها بلغت نحو 500 ألف دينار.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215726

Essoltan  (France)  |Mercredi 25 Novembre 2020 à 21h 13m |           
J'espère que cet appareil ne finira pas en pièces détachées au souk de la sauvette de " bab sidi adesslem" ...



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